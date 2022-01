Covid | Massimo Galli contagiato dalla variante Omicron | «Sono stato una schifezza | non è una passeggiata»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ex primario dell’ospedale Sacco di Milano infettato dalnonostante le tre dosi di vaccino: «Ho condotto una vita ritiratissima, vedendo pochissime persone». Poi l’appello: «Senza se e senza ma bisogna vaccinarsi, almeno non si crepa»

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, il virologo Massimo Galli: 'Io contagiato da Omicron, sono stato malissimo: vaccinatevi e vaccinate i bambin… - fanpage : Ultim'ora - Massimo Galli positivo al Covid-19 - Adnkronos : #Smartworking PA e privati, Orlando: 'Usarlo al massimo'. #Covid. - marcoluci1 : RT @fanpage: Ultim'ora - Massimo Galli positivo al Covid-19 - Siciliano741 : RT @sissiisissi2: Massimo Galli si è preso il covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Massimo

Ma stando ai dati, l'impennata di contagi da- 19 e la crescita dei ricoveri determinano il ... Al momento, il tasso di occupazione della terapia intensiva è del 20% (il limiteprima del ...'Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza'. E' così, a sorpresa, che il virologoGalli annuncia in diretta a Mattino Cinque News di avere il. 'Verosimilmente il 31 dicembre o qualche giorno prima qualcuno mi ha passato omicron, nonostante sia in pensione, nonostante ...Sono 1.293 i nuovi contagi Covid registrati a Prato e provincia nelle ultime 24 ... all'alcoltest che ha rilevato un tasso di alcol di quasi tre volte superiore al massimo ... Si è messo alla guida ...Anche i virologi...si infettano. Massimo Galli, ex primario dell'ospedale Sacco di Milano, è stato contagiato dal coronavirus. Ad ammetterlo è stato proprio il virologo nel programma tv Mattino 5 e il ...