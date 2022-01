Covid, il virus corre. Brusaferro: impennata di casi. Rasi: aspettiamoci numeri “spaventosamente alti” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Covid, il virus corre, e la variante Omicron dilaga alla velocità della luce. E non a caso, il bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute di oggi registra 108.304 nuovi contagi e altri 223 morti (un numero in crescita rispetto a ieri, quando le vittime sono state 198). Nuovi casi che 492.172 tamponi hanno individuato. E che segnalano un balzo del tasso di positività al 22%. Con il riferimento sui ricoveri che aumenta di +764 unità, (+32 in terapia intensiva). Riscontri su cui si è detto particolarmente allarmato Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Il quale all’Adnkronos Salute ha dichiarato: «Mi preoccupa la combinazione tra Delta, Delta plus e Omicron che produrrà un gennaio catastrofico. La contemporanea ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022), il, e la variante Omicron dilaga alla velocità della luce. E non a caso, il bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute di oggi registra 108.304 nuovi contagi e altri 223 morti (un numero in crescita rispetto a ieri, quando le vittime sono state 198). Nuoviche 492.172 tamponi hanno individuato. E che segnalano un balzo del tasso di positività al 22%. Con il riferimento sui ricoveri che aumenta di +764 unità, (+32 in terapia intensiva). Riscontri su cui si è detto particolarmente allarmato Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Il quale all’Adnkronos Salute ha dichiarato: «Mi preoccupa la combinazione tra Delta, Delta plus e Omicron che produrrà un gennaio catastrofico. La contemporanea ...

