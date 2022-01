Coronavirus, oggi nel Lazio oltre 11.000 positivi. Al via le terze dosi per la fascia d’età 12-15 anni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo gli oltre 16.000 casi di mercoledì e gli oltre 14.000 di ieri, nel Lazio oggi si registra un lieve calo di positivi. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono 11.905 i nuovi contagi, con due pazienti che hanno necessitato delle cure in ospedale e di sei che, invece, si trovano in terapia intensiva. 11 i morti, 1.630 i guariti, con i numeri che forse nei prossimi giorni sono destinati ad aumentare. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,1%. I casi a Roma città sono a quota 8.366. L’incidenza – ha spiegato D’Amato – è in aumento a 820 per 100 mila abitanti, il valore Rt è stabile a 1.06. Nella rilevazione settimanale di Aifa, il Lazio è la prima regione italiana per l’utilizzo degli anticorpi monoclonali. E’ attivo il numero verde 800.118.800 per triage di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo gli16.000 casi di mercoledì e gli14.000 di ieri, nelsi registra un lieve calo di. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono 11.905 i nuovi contagi, con due pazienti che hanno necessitato delle cure in ospedale e di sei che, invece, si trovano in terapia intensiva. 11 i morti, 1.630 i guariti, con i numeri che forse nei prossimi giorni sono destinati ad aumentare. Il rapporto trae tamponi è al 21,1%. I casi a Roma città sono a quota 8.366. L’incidenza – ha spiegato D’Amato – è in aumento a 820 per 100 mila abitanti, il valore Rt è stabile a 1.06. Nella rilevazione settimanale di Aifa, ilè la prima regione italiana per l’utilizzo degli anticorpi monoclonali. E’ attivo il numero verde 800.118.800 per triage di ...

