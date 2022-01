Calciomercato Genoa, tutto su Zaza per rinforzare l’attacco: le ultime (Di venerdì 7 gennaio 2022) Calciomercato Genoa: i rossoblù cercano un attaccante e puntano forte su Zaza del Torino Dopo aver perso Piatek, il Genoa è sempre alla ricerca di un attaccante. E il nome caldo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Simone Zaza che ormai al Torino non ha più spazio. I rossoblù si sono già mossi, chiedendo ai granata la punta ex Nazionale. Il club piemontese ci sta pensando, così come l’attaccante che starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi. Su Zaza, però, c’è il Bologna che lo vorrebbe come vice Arnautovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022): i rossoblù cercano un attaccante e puntano forte sudel Torino Dopo aver perso Piatek, ilè sempre alla ricerca di un attaccante. E il nome caldo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Simoneche ormai al Torino non ha più spazio. I rossoblù si sono già mossi, chiedendo ai granata la punta ex Nazionale. Il club piemontese ci sta pensando, così come l’attaccante che starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi. Su, però, c’è il Bologna che lo vorrebbe come vice Arnautovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Genoa su Zaza: Fares dice sì al Torino L'Atalanta prende ancora tempo per Piccoli , così il Genoa sta valutando Veton Berisha del Viking, fratello dell'ex laziale Valon.

Lazio, Fares verso il Torino Commenta per primo In via di definizione il passaggio di Fares al Torino . L'esterno di proprietà della Lazio, dopo sei mesi in prestito con diritto di riscatto al Genoa tornerà anticipatamente alla base per essere girato subito ai granata con la medesima formula. Il calciatore ha dato il suo assenso all'operazione, considerando conclusa la sua non fortunata ...

LIVE calciomercato: Genoa, per l’attacco spunta Berisha. Coutinho all’Aston Villa La Gazzetta dello Sport Calciomercato Torino, Izzo e Aina verso l'addio: idee Gatti e Kumbulla In caso di addio, assalto a Fares con un primo contatto che c'è già stato con il presidente della Lazio Lotito, proprietario del suo cartellino in prestito al Genoa. Torino, idee Gatti e Kumbulla Una ...

Calciomercato Genoa, Shevchenko sorride: scambio con il Cagliari Il Genoa ha iniziato l’anno conquistando un buon pareggio in casa del Sassuolo, ma è ancora tanta la strada da fare per risalire la classifica, e ciò dipende anche inevitabilmente dai rinforzi che ...

