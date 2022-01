Assegno unico e ripartizione dei pagamenti: come procedere? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le istruzioni dell'INPS forniscono importanti chiarimenti sulla ripartizione dell'Assegno unico tra i genitori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le istruzioni dell'INPS forniscono importanti chiarimenti sulladell'tra i genitori. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Ricordate di fare domanda! Avete sicuramente più bisogno voi di questi soldini che lo Stato Al via le domande per… - elenabonetti : Da oggi parte l’assegno unico e universale, qui le informazioni per fare domanda: - ItaliaViva : Nato da un'idea formulata durante la Leopolda 2019 l'Assegno Unico e Universale è il primo tassello del #FamilyAct,… - orizzontescuola : Assegno unico e ripartizione dei pagamenti: come procedere? - chrdioc : Assegno unico per i figli: ora possibile presentare domanda sul sito dell’Inps -