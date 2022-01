Arbitri Serie A, Di Bello per Napoli-Sampdoria: Abisso al Var (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLuca Pairetto, della sezione di Nichelino (Torino), arbitrerà il posticipo della 21/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica sera a San Siro fra Inter e Lazio (ore 20,45). Roma-Juventus, di domenica alle ore 18,30, è stata affidata alla direzione di Davide Massa di Imperia, mentre Marco Di Bello di Brindisi fischierà in Napoli-Sampdoria (domenica, ore 16,30). A Massimiliano Irrati di Pistoia è stata affidata la sfida sulla Laguna fra Venezia e Milan (domenica, ore 12,30); infine Michael Fabbri di Ravenna dirigerà Udinese-Atalanta (domenica, ore 16,30). Tutte le designazioni arbitrali per la 21esima giornata di Serie A EMPOLI – SASSUOLO h. 12.30 VOLPI LO CICERO – GUALTIERI C. IV: PRONTERA VAR: VALERI AVAR: MASTRODONATO VENEZIA – MILAN h. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLuca Pairetto, della sezione di Nichelino (Torino), arbitrerà il posticipo della 21/a giornata del campionato di calcio diA, in programma domenica sera a San Siro fra Inter e Lazio (ore 20,45). Roma-Juventus, di domenica alle ore 18,30, è stata affidata alla direzione di Davide Massa di Imperia, mentre Marco Didi Brindisi fischierà in(domenica, ore 16,30). A Massimiliano Irrati di Pistoia è stata affidata la sfida sulla Laguna fra Venezia e Milan (domenica, ore 12,30); infine Michael Fabbri di Ravenna dirigerà Udinese-Atalanta (domenica, ore 16,30). Tutte le designazioni arbitrali per la 21esima giornata diA EMPOLI – SASSUOLO h. 12.30 VOLPI LO CICERO – GUALTIERI C. IV: PRONTERA VAR: VALERI AVAR: MASTRODONATO VENEZIA – MILAN h. ...

