The Greatest Showman: il musical con Hugh Jackman va in onda su Rai2 giovedì 6 gennaio 2022. Trama e trailer (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella prima serata della Befana arriva su Rai2 il biopic sulla figura tanto geniale quanto discussa di Phineas Taylor Barnum, grande attrattore di folle che rivoluzionò il mondo del circo e degli spettacoli. In The Greatest Showman il ruolo del protagonista spetta a Hugh Jackman, che veste i panni dell’astuto impresario circense che con la sua compagnia fatta di foto segnaletiche e pubblicità sui giornali coronò il sogno di un circo a tre piste con quattro palcoscenici e ventimila posti a sedere riempiti da gente festante a guardare i suoi artisti circensi particolari prima considerati dei reietti della società. Il cast, la Trama e le curiosità della pellicola in onda su Rai2 giovedì 6 gennaio 2022 a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella prima serata della Befana arriva suil biopic sulla figura tanto geniale quanto discussa di Phineas Taylor Barnum, grande attrattore di folle che rivoluzionò il mondo del circo e degli spettacoli. In Theil ruolo del protagonista spetta a, che veste i panni dell’astuto impresario circense che con la sua compagnia fatta di foto segnaletiche e pubblicità sui giornali coronò il sogno di un circo a tre piste con quattro palcoscenici e ventimila posti a sedere riempiti da gente festante a guardare i suoi artisti circensi particolari prima considerati dei reietti della società. Il cast, lae le curiosità della pellicola insua ...

Advertising

_Wanderer74 : RT @fernweh_____: Vi segnalo stasera su rai2 The Greatest Showman così piangiamo tutti insieme mentre cantano From Now On. - moonvstark : stasera si guarda the greatest showman e durante la pubblicità si passa ad hp questo lo chiamo multitasking - ximfranx : bella merda cosa guardo the greatest showman o harry potter????? DILEMMA - lovvstark : anche oggi inattiva ma la verità è che sto solo aspettando the greatest showman - aIwaysbeenalone : STASERA C'È THE GREATEST SHOWMAN -