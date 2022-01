Tarquinia, gli studenti dell’Istituto Cardelli al Campus Stem e Astrofisica (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tarquinia – Dal 17 al 19 Dicembre si è svolto a Bardonecchia il Campus di fisica, Astrofisica, matematica e Stem organizzato dalla “Scuola di Lagrange” dell’Università di Torino e il “Vincenzo Cardarelli” non poteva mancare. “Nei tre giorni sono stati proposti ai ragazzi corsi di fisica delle particelle – si legge in una nota dell’insegnante Daniela Ricci dell’Istituto Cardelli di Tarquinia -, relatività, analisi e informatica da professori di alto livello provenienti dall’Università e dal Politecnico di Torino. La location splendida, l’organizzazione impeccabile e l’alto livello scientifico hanno reso il soggiorno piacevole e interessante. I corsi contavano gruppi di 30 ragazzi circa per volta, questi ultimi, rispettando tutte le regole di sicurezza anticovid, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022)– Dal 17 al 19 Dicembre si è svolto a Bardonecchia ildi fisica,, matematica eorganizzato dalla “Scuola di Lagrange” dell’Università di Torino e il “Vincenzo Cardarelli” non poteva mancare. “Nei tre giorni sono stati proposti ai ragazzi corsi di fisica delle particelle – si legge in una nota dell’insegnante Daniela Riccidi-, relatività, analisi e informatica da professori di alto livello provenienti dall’Università e dal Politecnico di Torino. La location splendida, l’organizzazione impeccabile e l’alto livello scientifico hanno reso il soggiorno piacevole e interessante. I corsi contavano gruppi di 30 ragazzi circa per volta, questi ultimi, rispettando tutte le regole di sicurezza anticovid, ...

