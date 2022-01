Serie A, è guerra tra Lega Calcio e le Asl: Juventus-Napoli ancora in dubbio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante l’aumento di casi di Covid-19, la Lega di Serie A non ha intenzione di rinviare alcuna partita della giornata di campionato in programma oggi. La Lega di Serie A non ha intenzione di rinviare alcuna partita della giornata di campionato in programma oggi. Per quelle che non si giocheranno a causa delle squadre bloccate Leggi su 2anews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante l’aumento di casi di Covid-19, ladiA non ha intenzione di rinviare alcuna partita della giornata di campionato in programma oggi. LadiA non ha intenzione di rinviare alcuna partita della giornata di campionato in programma oggi. Per quelle che non si giocheranno a causa delle squadre bloccate

Advertising

Filo2385Filippo : RT @capuanogio: ?? Obbligo di terza dose, togliere competenza alle #ASL, nuovo protocollo e minacce di ricorsi al Tar: così la #SerieA prova… - capuanogio : ?? Obbligo di terza dose, togliere competenza alle #ASL, nuovo protocollo e minacce di ricorsi al Tar: così la… - ilnapolionline : La Serie A non si autosospende e dichiara guerra alle ASL - - footandsports : @FBiasin Il problema è che in Lega A si fanno la guerra come i bambini di scuola elementare. Basta prendere ad esem… - direpuntoit : #SerieA, la Lega Calcio fa guerra alle #Asl: ricorrerà al Tar. -