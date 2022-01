Sampdoria Cagliari LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di giovedì 6 gennaio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Cagliari si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Sampdoria Cagliari 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 12.30 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Cagliari 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Allo stadio Ferraris, ilvalido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Ferraris,si affrontano nelvalido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 12.30 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da ...

Advertising

Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - ilgenoano : Come finirà Sampdoria Cagliari? E perché sarà proprio un 2 fisso? - drax_betting : Pick 1,2 et 3 (???? - 12:30 & 14:30) ??Plus de 2,5 buts : Sampdoria - Cagliari @1.76 (0,75u) ??BTTS : Lazio - Empoli… - blab_live : #SerieA, #SampCagliari @sampdoria @CagliariCalcio all’andata fu l’unico successo dei sardi. Probabili formazioni,… - EthiopiaBetting : Sampdoria vs Cagliari. We predict: HOME 2 - 1 -