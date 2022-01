Ricci Pesaro | regole scuola sbagliate | nei prossimi giorni avremo metà classi in Dad

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 6 gennaio 2022) "Da domani, 7 gennaio, asi torna regolarmente a". Lo afferma il sindaco Matteo, che spiega: "la Regione Marche non ha previsto ordinanze specifiche, quindi non essendoci particolarità nella nostra città le lezioni riprenderanno venerdì". Faranno eccezione le scuole materne comunali, che riapriranno lunedì 10 gennaio, come già stabilito dal calendario scolastico L'articolo .