Quirinale, il Pd scrive a Fico e Casellati: "Garantire un voto in sicurezza anti-Covid. E velocizzare la sostituzione del senatore Cario" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non c'è solo un Parlamento al momento sbriciolato in piccole fazioni: le difficoltà per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica si intrecciano anche con altre questioni. A partire dal rialzo dei contagi Covid dovuto alla variante Omicron. Il Partito democratico, in particolare, ha inviato una lettera – firmata dai capigruppo di Camera e Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi – ai presidenti delle due Camere Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Il voto in sicurezza è un'esigenza primaria per evitare che proprio nel cuore delle istituzioni possano venirsi a creare ulteriori focolai, finendo così con innalzare in modo surrettizio i quorum previsti dalla nostra Costituzione, ponendo dubbi sulla regolarità del voto". Vale la pena ricordare ...

