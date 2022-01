Quattro morti e oltre 20 feriti dopo una lunga serie di attacchi: è allarme piranha in Paraguay (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una serie di attacchi da parte dei piranha in Paraguay ha fatto in modo da far lanciare un vero e proprio allarme. Nella zona a sud di Asuncion, capitale del Paraguay, si sono verificati una serie di aggressioni da parte di questi temibili pesci. In questa zona è innaturale che questi pesci siano così aggressivi, eppure ci sono stati diversi casi proprio in questa regione paraguiana. Leggi anche -> Muore divorato dai piranha: 30enne si era tuffato in un lago per scappare da uno sciame d’api Il 2 gennaio, per esempio, un uomo di appena 22 anni è morto a seguito di un attacco da parte di piranha mentre stava nuotando nel fiume Paraguay. La famiglia lo ha visto sparire sotto i propri occhi, allertata ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Unadida parte deiinha fatto in modo da far lanciare un vero e proprio. Nella zona a sud di Asuncion, capitale del, si sono verificati unadi aggressioni da parte di questi temibili pesci. In questa zona è innaturale che questi pesci siano così aggressivi, eppure ci sono stati diversi casi proprio in questa regione paraguiana. Leggi anche -> Muore divorato dai: 30enne si era tuffato in un lago per scappare da uno sciame d’api Il 2 gennaio, per esempio, un uomo di appena 22 anni è morto a seguito di un attacco da parte dimentre stava nuotando nel fiume. La famiglia lo ha visto sparire sotto i propri occhi, allertata ...

