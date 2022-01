Milan, Maldini: «Covid? Serve soluzione comune. Botman? Bravissimo…» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Paolo Maldini parla a DAZN prima di Milan-Roma. Le dichiarazioni del dirigente rossonero nel pre-partita Paolo Maldini a DAZN prima di Milan-Roma. Covid – «Sarebbe il caso di arrivare ad una soluzione comune, che preveda un documento che faccia sì che si possa arrivare alla fine del campionato e che sia approvato anche dal governo. L’unica maniera per metterci d’accordo è sederci e cercare di affrontare le partite con le assenze. Oggi su nove difensori ne abbiamo quattro. Uno è infortunato come Kjaer, uno è in coppa d’africa, gli altri hanno preso il virus. È un problema? Sì. Ci tiriamo indietro? No. È sempre stata la nostra idea, la pandemia ha creato ben altri problemi. Non ci sentiamo penalizzati, ogni ASL ha una competenza territoriale. Finché non si fa un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Paoloparla a DAZN prima di-Roma. Le dichiarazioni del dirigente rossonero nel pre-partita Paoloa DAZN prima di-Roma.– «Sarebbe il caso di arrivare ad una, che preveda un documento che faccia sì che si possa arrivare alla fine del campionato e che sia approvato anche dal governo. L’unica maniera per metterci d’accordo è sederci e cercare di affrontare le partite con le assenze. Oggi su nove difensori ne abbiamo quattro. Uno è infortunato come Kjaer, uno è in coppa d’africa, gli altri hanno preso il virus. È un problema? Sì. Ci tiriamo indietro? No. È sempre stata la nostra idea, la pandemia ha creato ben altri problemi. Non ci sentiamo penalizzati, ogni ASL ha una competenza territoriale. Finché non si fa un ...

