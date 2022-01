LIVE Juventus-Napoli 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: Mertens conduce gli azzurri dopo 45? (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della Serie A 21.31 Finisce il primo tempo: Napoli in vantaggio per 1-0 sulla Juventus, accompagnata nel tunnel dai fischi dello Stadium. Al momento, decide Mertens al 23?. Tra meno di un quarto d’ora, la ripresa! 45? Un minuto di recupero. Intanto, Mertens cerca l’incrocio ma va alto sulla punizione. 44? Alex Sandro viene ammonito: primo cartellino giallo del match. 43? Chiesa non subisce fallo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Napoli se approfitta per andare in contropiede. Demme guadagna una punizione dal limite dopo l’intervento di Alex Sandro. 41? Ancora Bernardeschi, alto da fuori. Troppa fretta nel concludere qui. 40? Bernardeschi batte una punizione ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dellaA 21.31 Finisce il primo tempo:in vantaggio per 1-0 sulla, accompagnata nel tunnel dai fischi dello Stadium. Al momento, decideal 23?. Tra meno di un quarto d’ora, la ripresa! 45? Un minuto di recupero. Intanto,cerca l’incrocio ma va alto sulla punizione. 44? Alex Sandro viene ammonito: primo cartellino giallo del match. 43? Chiesa non subisce fallo sugli sviluppi di und’angolo, ilse approfitta per andare in contropiede. Demme guadagna una punizione dal limitel’intervento di Alex Sandro. 41? Ancora Bernardeschi, alto da fuori. Troppa fretta nel concludere qui. 40? Bernardeschi batte una punizione ...

