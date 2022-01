Lazio, si pensa a Bajrami per la prossima stagione (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Lazio potrebbe bloccare già a gennaio Bajrami dell’Empoli per la prossima stagione: le ultime La Lazio starebbe lavorando per bloccare Bajrami dell’Empoli per la prossima stagione. Il trequartista azzurro, in gol proprio oggi all’Olimpico, sta mettendo in stand by tutte le offerte ricevute. Sassuolo e Cagliari che negli ultimi giorni hanno provato a chiedere informazioni per l’albanese, resteranno vigili ma al momento Bajrami non partirà. La Lazio lo bloccherà per giugno. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lapotrebbe bloccare già a gennaiodell’Empoli per la: le ultime Lastarebbe lavorando per bloccaredell’Empoli per la. Il trequartista azzurro, in gol proprio oggi all’Olimpico, sta mettendo in stand by tutte le offerte ricevute. Sassuolo e Cagliari che negli ultimi giorni hanno provato a chiedere informazioni per l’albanese, resteranno vigili ma al momentonon partirà. Lalo bloccherà per giugno. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

