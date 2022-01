Kazakistan: Mosca, ‘eventi ispirati dall’estero’ (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Riteniamo che i recenti eventi in un Paese amico siano un tentativo ispirato dall’estero di usare gruppi di persone armate ed addestrate per minare la sicurezza e l’integrità dello Stato”. Lo ha dichiarato in una nota la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sottolineando che la Russia è interessata a ripristinare lo status quo in Kazakistan e aiuterà le autorità kazake a fermare la violenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Riteniamo che i recenti eventi in un Paese amico siano un tentativo ispirato dall’estero di usare gruppi di persone armate ed addestrate per minare la sicurezza e l’integrità dello Stato”. Lo ha dichiarato in una nota la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sottolineando che la Russia è interessata a ripristinare lo status quo ine aiuterà le autorità kazake a fermare la violenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Italia : Mosca invia le truppe in Kazakistan. Blindati in piazza ad Almaty e spari contro la folla - repubblica : Rivolta in Kazakistan, Mosca invia le truppe. Decine di vittime nella repressione - DaniloAngiolini : Kazakistan: Mosca, 'eventi ispirati dall'estero' - la_jangiacomo : RT @ilgeopolitico_: #Kazakhstan, sembra che i dimostranti abbiano avanzato un'altra 'proposta' alla presidenza Toqaev, dopo aver ottenuto c… - News24_it : La Russia accusa 'forze esterne' per i disordini in Kazakistan - AGI - Agenzia Italia -