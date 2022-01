Il Torino non c’è, l’Atalanta in campo e l’arbitro dopo il triplice fischio ha decretato: «Partita non disputata» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con qualche minuto d’anticipo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è scesa in campo al Gewiss Stadium per poter effettuare un allenamento sfruttando il riscaldamento della sfida col Torino che era in programma giovedì 6 gennaio alle ore 16.30, ma che non si è giocata. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con qualche minuto d’anticipodi Gian Piero Gasperini è scesa inal Gewiss Stadium per poter effettuare un allenamento sfruttando il riscaldamento della sfida colche era in programma giovedì 6 gennaio alle ore 16.30, ma che non si è giocata.

