Il fine non è il vaccino ma il Pass. Dal modello liberale a quello cinese (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il vaccino è solo il primo step. Tu ti vaccini e io Stato ti rilascio il certificato verde che ti autorizza ad esercitare quei diritti di cittadinanza, che per Costituzione non potrebbero mai essere revocati (“Nessuno può essere privato, per... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilè solo il primo step. Tu ti vaccini e io Stato ti rilascio il certificato verde che ti autorizza ad esercitare quei diritti di cittadinanza, che per Costituzione non potrebbero mai essere revocati (“Nessuno può essere privato, per... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Atalanta_BC : ?? Al fine di non creare disservizi ai propri tifosi, si informa che i cancelli del #GewissStadium domani non saran… - ladyonorato : IMPORTANTE: questa comunicazione ha un preciso fine: scatenare il panico e la disperazione fra chi non vuole sottom… - ciropellegrino : Orientamento di #DeLuca non è fare #Dad in #Campania, ma prolungare chiusura natalizia e recuperare a fine anno sco… - FilippoArosio : @latervm @MartinKeufaver I narcisi non durano molto, complimenti al gatto, fine e dissacrante con quel retrogusto d… - la_granata : @mi_lo_rd @antoniogranato @DjokerNole Alla fine il nostro Granato non si vaccina perché gli è stata riconosciuta una forma di deficienza…. -