Il Fatto | Juve-Napoli caso grottesco I calciatori giocheranno con la mascherina o eviteranno i contrasti?

Su Il Fatto Quotidiano, Tommaso Rodano scrive del Covid e del balletto delle Asl della giornata di ieri, con diverse gare saltate per lo stop delle autorità sanitarie e il Napoli partito invece regolarmente per Torino pur in presenza di un focolaio accertato. Un caso grottesco, scrive. "La Serie A non contempla rinvii, come detto, ma allo stesso tempo le squadre bloccate dai medici non possono giocare. Sono due livelli decisionali – il calcio e la sanità locale – che non comunicano tra di loro. Con situazioni grottesche come questa: il Napoli ha convocato tre giocatori – Zielinski, Lobotka e Rrhamani – perché i tamponi sono negativi, ma poi la Asl li ha fermati lo stesso perché avevano avuto contatti stretti con i compagni contagiati. Convocati, ma in quarantena. La stessa Asl intanto chiede ai ...

