Il centrodestra unito? È come la Befana: non esiste (Di giovedì 6 gennaio 2022) C’è ancora chi crede alla Befana. E c’è ancora chi pensa che la terra sia piatta. E chi è convinto che Novak Djokovic sia vittima di un sistema dittatoriale. E poi ci sono quelli più fuori dal mondo: quelli che credono ancora alla favoletta del centrodestra unito. Eh si, non vi sembrerà vero ma c’è ancora chi pensa, contro ogni evidenza empirica, galileiana, che esista (e possa esistere) un’alleanza tra soggetti che più diversi non si può, un’alleanza tra forze politiche che in quasi tutta Europa neanche mettono in conto di dialogare tra loro. C’è ancora chi crede che europeisti ed anti europei possano andare a braccetto, che sovranisti e liberali in fondo siano la stessa cosa, che chi va a braccetto con la Le Pen possa governare con gli alleati della Merkel… E così via. L’elenco potrebbe continuare all’infinito. E ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) C’è ancora chi crede alla. E c’è ancora chi pensa che la terra sia piatta. E chi è convinto che Novak Djokovic sia vittima di un sistema dittatoriale. E poi ci sono quelli più fuori dal mondo: quelli che credono ancora alla favoletta del. Eh si, non vi sembrerà vero ma c’è ancora chi pensa, contro ogni evidenza empirica, galileiana, che esista (e possare) un’alleanza tra soggetti che più diversi non si può, un’alleanza tra forze politiche che in quasi tutta Europa neanche mettono in conto di dialogare tra loro. C’è ancora chi crede che europeisti ed anti europei possano andare a braccetto, che sovranisti e liberali in fondo siano la stessa cosa, che chi va a braccetto con la Le Pen possa governare con gli alleati della Merkel… E così via. L’elenco potrebbe continuare all’infinito. E ...

Advertising

pedelinilore86 : @grotondi @berlusconi Hanno iniziato col fuoco di sbarramento, ma il Centrodestra dovrà essere unito. E si vada fin… - Nius22380501 : RT @914m4r: @Eman07460682 @dottorbarbieri Ha poco da ridere, il centrodestra vincerebbe se tutto unito, e lei ne fa parte. Votare per lei s… - pieraneta : RT @ilgiornale: Il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia: per la prima volta la sinistra non può imporre un presidente gradito, l'oc… - 914m4r : @Eman07460682 @dottorbarbieri Ha poco da ridere, il centrodestra vincerebbe se tutto unito, e lei ne fa parte. Vota… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia: per la prima volta la sinistra non può imporre un presidente gradito, l'oc… -