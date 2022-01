Formia | in corso i lavori di messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione

Advertising

News_24it : Nel corso della seduta di due giorni fa, il Consiglio comunale di Formia ha approvato anche lo statuto per la costi… - News_24it : MINTURNO - Nel corso del fine settimana i Carabinieri della compagnia di Formia, a seguito di indagini svolte sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Formia corso

Tutto Golfo

... ha minacciato e tentato di aggredire il personale medico dell'ospedale didove era stato trasportato poco prima in quanto trovato in stato di agitazione psicomotoria. Il giovane, nel...Una volta giunti a, sono stati raggiunti dai poliziotti e neldella successiva perquisizione personale, è stata rinvenuta la refurtiva sottratta poco prima al viaggiatore del treno ...Un guasto, sulla tratta Roma-Napoli via Formia e segnalato a partire dalle 6.40 di questa mattina ha messo in ginocchio il traffico ferroviario per alcune ...Incominciare al meglio il nuovo anno. Questo l’obiettivo del CJ Basket Taranto che torna in campo, tra le mura amiche, per la prima gara del 2022. Appuntamento domenica prossima 9 gennaio, quando al P ...