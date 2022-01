Draghi-Lega, lo scontro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri sorpreso dall’opposizione interna del Carroccio. La metamorfosi di Giorgetti: da fedelissimo del premier a voce critica Leggi su lastampa (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri sorpreso dall’opposizione interna del Carroccio. La metamorfosi di Giorgetti: da fedelissimo del premier a voce critica

Advertising

sbonaccini : Adesso il leghista Borghi, alla luce dei nuovi provvedimenti del Governo, può chiedere le dimissioni di Draghi e de… - GiovaQuez : PD, FI, IV e LeU favorevoli all'obbligo vaccinale. M5S contrario. Lega favorevole solo per gli over 60. Dopo la med… - FulvioPaglia : Il momento in cui il governo Conte ha perso il controllo della pandemia è stato quando ha iniziato a cercare una vi… - marilenagasbar1 : - Paolo_ADP10 : RT @RizzoGiov: @borghi_claudio #Giorgetti oggi dov’era? In ogni caso la #Lega ha votato come al solito a favore. @matteosalvinimi sempre c… -