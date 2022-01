Advertising

Sabrina_aga : RT @Affaritaliani: Covid: 'Troppi morti, indaghiamo sul caso Italia'. L'allarme di Salmaso - Affaritaliani : Covid: 'Troppi morti, indaghiamo sul caso Italia'. L'allarme di Salmaso - serenel14278447 : RT @Adnkronos: 'Capire quale elemento pesa, popolazione anziana, presenza di vulnerabili o classificazione casi'. #Covid - ParliamoDiNews : Covid: Salmaso, `pillola molnupiravir utile ma vaccino resta l`arma migliore` – Libero Quotidiano #covid #salmaso… - calabrianewsit : Covid, Salmaso: In Italia più morti di altri Paesi con più casi, è molto preoccupante - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salmaso

Adnkronos

...per' 'E' molto preoccupante il fatto che ieri siano stati dichiarati 259 decessi per... Lo sostiene Stefania, epidemiologa dell'Associazione italiana di epidemiologia (Aie) . '...ROMA - 'È molto preoccupante il fatto che ieri siano stati dichiarati 259 decessi pernel nostro Paese. E andrebbero indagati i motivi per cui l'Italia continua a registrare molti ..., ...VERO GIORNALE, edizione 5 gennaio 2022 – Il telegiornale di FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA. Avanza l’obbligo vaccinale in Italia, in Finlandia congelato il Green Pass, perfin ...L'allarme dell'epidemiologa: "Solo ieri 259 decessi per Covid" "E' molto preoccupante il fatto che ieri siano stati dichiarati 259 decessi per Covid nel nostro Paese. E andrebbero indagati i motivi pe ...