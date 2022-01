Covid a Pozzuoli | nuovo record di contagi | tre decessi in due giorni

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Aumentano i casi: per il sesto giorno consecutivo, la curva deiè risultata in crescita. 281 le persone positive nelle ultime 24 ore; 1752 i tamponi analizzati. Tre iregistrati in soli due. Casiin aumento a, risultano 2243 i positivi al. Dall’inizio della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...casi di positività registrati anelle ultime 24 ore. 1752 i test analizzati, con un rapporto positivi/tamponi del 16%. Sono questi i dati di aggiornamento della situazione da contagio...Prima al Santa Maria delle Grazie di, poi, quando la situazione è peggiorata, al San ... L'Asl nella nota ha aggiunto che 'attualmente la migliore terapia contro ilè la vaccinazione'.POZZUOLI – L’ondata di contagi a Pozzuoli non si arresta. Per il sesto giorno consecutivo la curva dei contagi è in crescita con 281 positivi nelle ultime 24 ore su 1752 tamponi analizzati. Al momento ...POZZUOLI – L’ondata di contagi a Pozzuoli non si arresta. Per il sesto giorno consecutivo la curva dei contagi è in crescita con 281 positivi nelle ultime 24 ore su 1752 tamponi analizzati. Al momento ...