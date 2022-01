Calcio, Serie A 2021-2022: pareggio 1-1 tra Juventus e Napoli nel posticipo dello Stadium (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il programma odierno della prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021-2022 di Calcio maschile si è chiuso all’Allianz Stadium di Torino con il pareggio per 1-1 tra Juventus e Napoli nel posticipo serale (in attesa di recuperare le quattro partite rinviate causa Covid). Si tratta di un risultato che consente agli azzurri di restare al terzo posto, portandosi a -6 dalla capolista Inter (che deve giocare un match in più) e a -5 dal Milan a parità di incontri. Occasione sprecata invece da parte dei bianconeri, stabili in quinta piazza con un ritardo di 5 punti dal Napoli e di 3 punti dalla zona Champions (l’Atalanta però deve disputare una partita in più). Buon avvio della Juventus padrona di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il programma odierno della prima giornata del girone di ritorno delladimaschile si è chiuso all’Allianzdi Torino con ilper 1-1 tranelserale (in attesa di recuperare le quattro partite rinviate causa Covid). Si tratta di un risultato che consente agli azzurri di restare al terzo posto, portandosi a -6 dalla capolista Inter (che deve giocare un match in più) e a -5 dal Milan a parità di incontri. Occasione sprecata invece da parte dei bianconeri, stabili in quinta piazza con un ritardo di 5 punti dale di 3 punti dalla zona Champions (l’Atalanta però deve disputare una partita in più). Buon avvio dellapadrona di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - FBiasin : '#Insigne va in un calcio di serie B'. Sarà anche vero, ma vedendo come gestiscono le cose qui da noi non è che si perda moltissimo. - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - aylaf__ : RT @Gazzetta_it: Mourinho punge ancora: “Tre anni fa il Milan mi voleva, mi fa piacere aver detto no” - Aderix3 : RT @Gazzetta_it: Mourinho punge ancora: “Tre anni fa il Milan mi voleva, mi fa piacere aver detto no” -