Calcio, D’Amore (Asl Napoli 2): “Logico stop al campionato” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Se in Italia avessimo una Lega Calcio che davvero ci tenesse a preservare le responsabilità sanitarie connesse al covid, con le partite che richiameranno un numero di pubblico tale da generare più contagi, avrebbero sospeso per 15 giorni il campionato, non sarebbe stato ilLogico”. Lo afferma a Radio Marte Antonio D’Amore, direttore ASL Napoli 2 che ieri ha emesso la quarantena per Zielinski, Lobotka e Rrhamani del Napoli, venuti in contatto con ammalati. “Il dipartimento nostro – spiega D’Amore – ha rilevato che oltre a Mario Rui e Meret più uno nello staff tecnico, c’erano contatti stretti che avevano terminato il primo ciclo vaccinale da più di 4 mesi. Pertanto è stata applicata la circolare del Ministero che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Se in Italia avessimo una Legache davvero ci tenesse a preservare le responsabilità sanitarie connesse al covid, con le partite che richiameranno un numero di pubblico tale da generare più contagi, avrebbero sospeso per 15 giorni il, non sarebbe stato il”. Lo afferma a Radio Marte Antonio, direttore ASL2 che ieri ha emesso la quarantena per Zielinski, Lobotka e Rrhamani del, venuti in contatto con ammalati. “Il dipartimento nostro – spiega– ha rilevato che oltre a Mario Rui e Meret più uno nello staff tecnico, c’erano contatti stretti che avevano terminato il primo ciclo vaccinale da più di 4 mesi. Pertanto è stata applicata la circolare del Ministero che ...

