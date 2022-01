Boom di contagi a Salerno e provincia

(Di giovedì 6 gennaio 2022) di Monica De Santis Mentre nel napoletano i reparti pediatrici sono pieni e i medici parlano di una “situazione difficile”. Aumenta l’indice dio e aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva che in degenza. La Campania procede a passi difficile nella lotta contro l’ennesima ondata del Covid. E questa volta a preoccupare, come detto nel territorio napoletano sono i più piccoli. Ma anche ala situazione non è delle migliori. I dati parlano nella sola giornata di mercoledì di oltre 480 positivi nella città capoluogo, mentre in tutta lai positivi sono poco più di 4000 su 15mila tamponi effettuati. A comunicare questi dati è il referente covid dell’Asl di?, il dottor Arcangelo?Saggese?Tozzi, che parla di una percentuale del 30% tra tamponi fatti e positivi ...

Advertising

ladyonorato : #Sicilia prossima a nuovi lockdown: contagi esplosi, tamponi scaduti e #Musumeci scarica sempre la colpa sui “novax… - AlessLongo : Sommario corretto: 'Le conseguenze del boom di contagi spaventano soprattutto gli adulti tra i 30 e i 40 anni. Stud… - 811Proudman : RT @CLiVaToscana: È servito a molto l’obbligo vaccinale. I sanitari a lavoro hanno la #terzadosefatta ed è boom di contagi. Complimenti al… - ACiavula : Coronavirus, boom di contagi a Palmi: oltre 660 i positivi nel territorio comunale - Ciavula: - salernonotizie : Boom contagi a Salerno, Saggese (Asl): “Situazione non grave, ma serve attenzione” -

Ultime Notizie dalla rete : Boom contagi

In quel momento il grosso deiera localizzato in ambito scolastico e, fino a un mese prima, ... Risultato:di nuovi casi (anche a causa della maggiore contagiosità della variante Omicron) e ...... peccato suicidarsi così' 5 Gennaio 2022 Covid, raddoppiati ricoveri dei bambini 5 Gennaio 2022 Covid: in Siciliadi4 Gennaio 2022La Serie A riparte nel caos più totale. È boom di contagi Covid dopo i tamponi effettuati alla ripresa della preparazione dopo la sosta natalizia e casi di positività sono emersi praticamente in tutte ...Per il boom di contagi niente lezioni in 5 comuni, ma dall’Amiata parte un nuovo trend: l’importante è monitorare i ricoveri ...