Allegri | “Zielinski | Rrahmani e Lobotka? Ho una preoccupazione”

Massimiliano Allegri, allenatore dalla Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi istanti prima l'inizio di Juventus-Napoli, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: "Per me è una situazione nuova, è una partita importante, uno scontro diretto. Veniamo da una sosta, le partite dopo le soste sono sempre difficili. Dobbiamo fare quello che sappiamo, il Napoli è una grande squadra e stasera dobbiamo vincere". "Morata è sereno, ha fatto degli ottimi allenamenti. È un ragazzo per bene, vuole rimanere alla Juventus. Ci ho parlato io con la società, ora si è rassicurato". "Zielinski, Rrahmani e Lobotka? Non sono io quello che deve commentare, non sono competenze mie. Io sono molto preoccupato, in queste situazioni i timori ..."

