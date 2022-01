AEW | Questa è la volta buona | Jurassic Express nuovi campioni di coppia a Dynamite!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il main event di Dynamite ha visto il match per i titoli diandare in scena. Un incontro che non ha seguito le regole classiche della categoria e che si è lasciato andare a tanta libertà. Alla fine a prevalere sono stati igrazie ad un pin di Jungle Boy ai danni di Penta El Zero Miedo. Grande soddisfazione per i dueche a fine show sono stati raggiunti da tutti i tag team della AEW.! Here are your NEW #AEW World Tag Team Champions: @boy myth legend and @luchasaurus!#andNew#AEWDynamite pic.twitter.com/yLmWiLvkjV— All Elite Wrestling (@AEW) January 6, 2022