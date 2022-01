Addio a Gloria Piedimonte | indimenticabile “Guapa” di Discoring di Boncompagni video

(Di giovedì 6 gennaio 2022)all’attrice, cantante e showgirl’ della trasmissione televisiva “” di Rai1. Aveva 66 anni. Malata da circa tre anni, è morta nella mattina di giovedì 6 gennaio all’ospedale di Mantova, dove era ricoverata per complicanze legate al Covid-19. Ad annunciare la scomparsa, con un comunicato, è stata la famiglia. Lascia il marito Tony e il figlio Gianni. Nata a Mantova il 27 maggio 1955, laarrivò giovanissima a Roma per lavorare nel cinema. Venne notata da Gianni, che utilizzò la sua immagine nella sigla di “” del 1978, in cui si muoveva ai ritmi del pezzo “Baila” dei Bus Connection, interpretato dallo stesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gloria

