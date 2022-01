7 gennaio, il giorno dei bilanci e della bilancia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si sa che l’epifania tutte le feste porta via e con le feste, tavole e banchetti, pranzi e pranzetti. Con il 6 gennaio anche gli avanzi dovrebbero essere finiti. Dovremmo avere nausee di panettoni e dolci, cotechino e lenticchie, capitoni e cappelletti. Anche di tutto quel pesce mangiato alla vigilia. Perché uso il condizionale? Perché dovrebbe essere così ma forse, ahimè, non è così per tutti. Il 6 gennaio è anche il giorno da tradizione in cui si smonta l’albero e tutti gli addobbi natalizi montati l’8 dicembre. Cioè in meno di un mese uno ha trasformato casa e corpo. Solo un mese fa ci preparavamo a pranzi in famiglia, a tavolate e cenoni ed ora è un lontano ricordo. Tutto questo cosa ci ha lasciati? A parte grasse risate e momenti sereni trascorsi in famiglia, tra giochi di società e chiacchiere ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si sa che l’epifania tutte le feste porta via e con le feste, tavole e banchetti, pranzi e pranzetti. Con il 6anche gli avanzi dovrebbero essere finiti. Dovremmo avere nausee di panettoni e dolci, cotechino e lenticchie, capitoni e cappelletti. Anche di tutto quel pesce mangiato alla vigilia. Perché uso il condizionale? Perché dovrebbe essere così ma forse, ahimè, non è così per tutti. Il 6è anche ilda tradizione in cui si smonta l’albero e tutti gli addobbi natalizi montati l’8 dicembre. Cioè in meno di un mese uno ha trasformato casa e corpo. Solo un mese fa ci preparavamo a pranzi in famiglia, a tavolate e cenoni ed ora è un lontano ricordo. Tutto questo cosa ci ha lasciati? A parte grasse risate e momenti sereni trascorsi in famiglia, tra giochi di società e chiacchiere ...

