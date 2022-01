Zola: «Insigne? A Toronto va proprio in un altro tipo di calcio. Avrà implicazioni anche sulla Nazionale» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In un’intervista a La Stampa, Gianfranco Zola commenta la scelta di Insigne di andare a giocare nel Toronto. «Difficile entrare in una scelta così personale perché, se vai nel campionato americano, non è solo una questione di soldi. Ci sono anche motivazioni di vita. Lorenzo non ha accettato l’offerta di un’altra grande europea. Va proprio in un altro tipo di calcio. E immagino che questo Avrà implicazioni anche sulla Nazionale con il Mondiale alle porte. Lascia una realtà dove è stato incoronato leader. Non è semplice». Sul Napoli. «Il Napoli è una certezza. Attacca e difende bene. Non è una meteora. Sarà protagonista fino al termine del campionato». L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In un’intervista a La Stampa, Gianfrancocommenta la scelta didi andare a giocare nel. «Difficile entrare in una scelta così personale perché, se vai nel campionato americano, non è solo una questione di soldi. Ci sonomotivazioni di vita. Lorenzo non ha accettato l’offerta di un’altra grande europea. Vain undi. E immagino che questocon il Mondiale alle porte. Lascia una realtà dove è stato incoronato leader. Non è semplice». Sul Napoli. «Il Napoli è una certezza. Attacca e difende bene. Non è una meteora. Sarà protagonista fino al termine del campionato». L'articolo ...

