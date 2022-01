(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 05 gennaio 2022 –espande la propria copertura con tecnologia 5G TDDe raggiunge le città di Ascoli Piceno, Macerata, San Benedetto del Tronto e Jesi. L’azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno ad estendere i servizi di connettività ultrabroadband mobile sul territorio nazionale per collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie al 5G TDD. Si tratta di una tecnologia che permette, in particolare, di usufruire di una velocità dimaggiore e di un’aumentata capacità di gestione anchezone dove il traffico è più intenso. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di, “la centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ...

Advertising

giannifioreGF : #Windtre: nelle Marche rete ancora più veloce con il #5G - mondomobileweb : Telefonia Mobile: TIM e WINDTRE leader del mercato, Iliad al 12% nelle SIM Human consumer - breakingnewsit : Da pochi minuti #WindTre, Buongiorno Michelangelo, colt, Buongiorno Nicoletta e Buondì nelle tendenze Twitter - Sicilianodoc7 : RT @zanaga_devis: #windtre è giù in mezza Italia ma è solo un problema di DNS. Andate nelle impostazioni di rete, impostate manualmente i D… - breakingnewsit : Sono le 4:47. Nelle tendenze #windtre, #ARMYSelcaDay e nathaly. -

Ultime Notizie dalla rete : Windtre nelle

Tanti utentistanno segnalando problemicomunicazioni per via di quello che sembra un malfunzionamento nella rete nazionale dell'operatore. Al momento non abbiamo a disposizione informazioni ...Maggiori dettagliprossime ore, fateci sapere nei commenti se anche voi state riscontrando ... A quanto pare il problema era legato ai server DNS, ora probabilmente ripristinati da. 5G ...Offerte dedicate da parte di WindTre ai clienti con disabilità di vario genere: per internet a casa c'è Unlimited 5G con Easy Pay a 14,99/mese ...Notevoli problemi sia nell'effettuare che nel ricevere telefonate, nell'invio dei messaggi e anche nella connessione a internet con il wifi. Su twitter, in tantissimi (non senza ironia) hanno evidenzi ...