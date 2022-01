Stefano De Martino spiazza su Sanremo | “sì rifiuterei”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)Deè già andato in onda due volte con il suo Bar Stella. Risultati assolutamente soddisfacenti dal punto di vista degli ascolti e della critica. Intanto ha un pensiero preciso sul Festival di. Quale?-De--AltranotiziaLa prima puntata è andata in onda nel 2021, la seconda nel 2022. Gli otto giorni magici di Bar Stella, il programma fortemente voluto, scritto e condotto daDe, stanno già portando i primo frutti. Responsi auditel sicuramente soddisfacenti e l’impressione che il progetto del conduttore si stia realizzando così come da lui desiderato.Deè giovane, ma conosce bene la televisione. Ha conosciuto ed amato la bella televisione, quella ben ...

Advertising

blogtivvu : Emma Marrone commenta Stefano De Martino: i complimenti per “Bar stella” fanno impazzire il web - VelvetMagIta : Emma, la dedica a Stefano De Martino è una teoria sull’amore [FOTO] #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Il (dolce) messaggio di Emma Marrone a Stefano De Martino - infoitcultura : Il messaggio (dolce) di Emma Marrone a Stefano De Martino - 95_addicted : RT @fanpage: Emma Marrone si complimenta con Stefano De Martino per il suo #BarStella:'Proud' -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Deè tornato nella seconda rete di Casa Rai con "Bar stella" . Il programma TV sta ottenendo un buon successo e, anche per questo motivo, l'ex fidanzata Emma Marrone si è voluta ...Rino Pruiti eVentura lanciano un appello a Comune di Milano, Regione Lombardia e Ministero delle infrastrutture per riavviare il dialogo in modo da finanziare al più presto i lavori prolungare la ...Stefano De Martino ha compiuto gli anni e sembra che abbia deciso di fare una festa piuttosto intima, circondandosi solo di pochi amici stretti e della sua famiglia. Ovviamente sono stati tanti gli au ...Emma Marrone commenta Stefano De Martino sui social: i complimenti per "Bar stella" fanno impazzire il web, ecco che succede.