Sangue in strada, imprenditore napoletano si schianta con l'auto mentre andava a lavoro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tragico incidente nel casertano, imprenditore 50enne napoletano muore mentre andava a lavoro. Si stava recando nella sua azienda, questa mattina, poco dopo l'alba, quando è avvenuto il tremendo impatto. Tragedia nel casertano L'uomo era a bordo della sua Mercedes e stava procedendo verso la Provinciale a Pignataro Maggiore quando improvvisamente è uscito di strada da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Sangue strada Sangue sulle strade in Campania: muore un imprenditore Pignataro Maggiore . Sangue sulle strade in Campania. Un imprenditore napoletano di 50 anni è morto tragicamente stamane lungo la strada provinciale all'altezza dell'area industriale di Pignataro Maggiore. L'uomo era alla ...

Sangue in strada, imprenditore napoletano si schianta con l'auto mentre andava a lavoro Teleclubitalia.it

