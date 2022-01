Riappare su WhatsApp la bufala “India sta facendo” | nessun video da hacker

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non poteva mancare anche ad inizio 2022 lasu, secondo cui unavrebbe messo in circolazione ilcon tanto di virus chiamato “sta”. Una fake news, evidentemente creata per puro divertimento, visto che a differenza di altre catene virali del tutto prive di fondamento, qui non abbiamo un file da scaricare che potrebbe generare vantaggi a malintenzionati. Solo una notizia falsa, che in passato ha citato anche altri Paesi come Cina e Argentina. Riecco sulasta”: fake news sul fileSiamo al cospetto di unaciclica, con varie riprese anche da parte della nostra redazione. L’ultima, in ordine di tempo, ...