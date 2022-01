Advertising

FirenzePost : Presidenziali francesi: Macron rinvia annuncio, ma sicuramente si candiderà - LucaFilippi5 : Sondaggio sulle presidenziali francesi. Molta incertezza - NonSoloVeggie : RT @matteoplatone: Eric Zemmour: “creatura” mediatica di estrema destra, condannato per incitamento all’odio razziale e religioso e ora can… - mattew_77 : “Lui è tornato” non ha insegnato nulla… #media #intolleranza - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il #2022 sarà un anno importante dal punto di vista elettorale: oltre alle presidenziali francesi, si terranno tra gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidenziali francesi

... che conduce un grande sondaggio al mese per fare uno stato dei luoghi dell'opinione pubblica che si avvicina alle, la pandemia è la principale preoccupazione per il 33% dei, ...... candidata di quest'ultimo partito alle: 'Non ci opporremo al testo di legge sul pass ... Gabriel Attal, portavoce del governo, ha però sottolineato che i figli diappartenenti al ...'Sui non vaccinati facciamo pressione limitando loro, per quanto possibile, l'accesso alle attività della vita sociale' ...In Francia, tra l'altro ... candidata di quest'ultimo partito alle presidenziali: "Non ci opporremo al testo di legge sul pass vaccinale, né al Senato, né in Assemblée Nationale", ha assicurato.