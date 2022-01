Pio e Amedeo, Ciao belli: boom d’incassi al cinema (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pio e Amedeo, con Ciao belli hanno ottenuto un ottimo successo cinematografico: meglio di Spiderman e Matrix I cinepanettoni sono tanti criticati ma anche tanto visti. Il film d’esordio di Pio e Amedeo, Ciao belli, forse non può essere rubricato nella categoria perché per il tema delle festività non c’è nella pellicola e perché è arrivato nelle sale il 1 gennaio. Locandina belli Ciao (foto Facebook)Ma certamente il pubblico è grossomodo lo stesso e soprattutto lo sono i risultati. Il film ha battuto Spiderman e la Matrix. I colossi americani in Italia hanno ceduto il passo al duo comico pugliese che per il successo al botteghino hanno fatto tornare in mente la coppia Boldi e De Sica. Con la regia di Gennaro Nunziante ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pio e, conhanno ottenuto un ottimo successotografico: meglio di Spiderman e Matrix I cinepanettoni sono tanti criticati ma anche tanto visti. Il film d’esordio di Pio e, forse non può essere rubricato nella categoria perché per il tema delle festività non c’è nella pellicola e perché è arrivato nelle sale il 1 gennaio. Locandina(foto Facebook)Ma certamente il pubblico è grossomodo lo stesso e soprattutto lo sono i risultati. Il film ha battuto Spiderman e la Matrix. I colossi americani in Italia hanno ceduto il passo al duo comico pugliese che per il successo al botteghino hanno fatto tornare in mente la coppia Boldi e De Sica. Con la regia di Gennaro Nunziante ...

Advertising

commesadgarcons : RT @Nonha_stata: Un paese che spende un milione di euro per un film di Pio e Amedeo non è in crisi economica ma in crisi culturale. - lucaguercio : Comunque un anno che inizia con l'uscita di un film di Pio e Amedeo, non può che essere un anno del cazzo. Pessimis… - moonchi53832056 : RT @appointedluke: 'sono andat* a vedere il film di pio&amedeo' ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - rafelez : RT @Nonha_stata: Un paese che spende un milione di euro per un film di Pio e Amedeo non è in crisi economica ma in crisi culturale. - moonchi53832056 : RT @Nonha_stata: Un paese che spende un milione di euro per un film di Pio e Amedeo non è in crisi economica ma in crisi culturale. -