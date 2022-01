Piatti: «Quando gioca a Sinner non frega niente dell’orario e della fatica, ha bisogno di sentirsi bene» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Corriere della Sera intervista Riccardo Piatti, il coach di Jannik Sinner. Si dice contento del fatto che ultimamente il giovane tennista riesce a mostrare di più le sue emozioni. «Ora è più disposto a mostrare le sue emozioni. Sono contento che lo stiate scoprendo per quello che è, un ragazzo onesto, e sono contento che abbia deciso di non andare all’Olimpiade. Non si sentiva pronto. Era un periodo in cui stavamo cambiando il servizio, era confuso, non sereno. Il presidente della Fit, Binaghi, ha capito, altri no. Jannik ha sofferto le critiche, ci sono ex giocatori che hanno parlato senza sapere. Il ragazzo, a vent’anni, non era pronto alle polemiche, ma gli è servito anche questo. Per maturare e imparare a conoscere le persone». In Davis è sembrato felice. «Una delle sue caratteristiche è la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il CorriereSera intervista Riccardo, il coach di Jannik. Si dice contento del fatto che ultimamente il giovane tennista riesce a mostrare di più le sue emozioni. «Ora è più disposto a mostrare le sue emozioni. Sono contento che lo stiate scoprendo per quello che è, un ragazzo onesto, e sono contento che abbia deciso di non andare all’Olimpiade. Non si sentiva pronto. Era un periodo in cui stavamo cambiando il servizio, era confuso, non sereno. Il presidenteFit, Binaghi, ha capito, altri no. Jannik ha sofferto le critiche, ci sono extori che hanno parlato senza sapere. Il ragazzo, a vent’anni, non era pronto alle polemiche, ma gli è servito anche questo. Per maturare e imparare a conoscere le persone». In Davis è sembrato felice. «Una delle sue caratteristiche è la ...

