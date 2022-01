Per i saldi invernali 6 italiani su 10 spenderanno più dello scorso anno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Poco più di sei italiani su dieci (62,3%) approfitteranno dei saldi invernali per fare acquisti, un “rito” che interessa oltre 15 milioni di famiglie che, secondo l'Ufficio Studi di Confcommercio, destineranno un budget di spesa complessivo fino a 275 euro, contro i 254 dell'anno scorso. Per oltre l'80% dei consumatori i saldi sono un modo per rinnovare il guardaroba facendo magari qualche affare. Tra gli articoli più richiesti, in testa alle preferenze, abbigliamento (93,4%) e calzature (84,1%), mentre a registrare i maggiori incrementi rispetto all'anno scorso sono articoli sportivi e accessori, rispettivamente +7,7% e +5,8%; tra i canali di acquisto, i negozi di fiducia si confermano al primo posto per la ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Poco più di seisu dieci (62,3%) approfitterdeiper fare acquisti, un “rito” che interessa oltre 15 milioni di famiglie che, secondo l'Ufficio Studi di Confcommercio, destinerun budget di spesa complessivo fino a 275 euro, contro i 254 dell'. Per oltre l'80% dei consumatori isono un modo per rinnovare il guardaroba facendo magari qualche affare. Tra gli articoli più richiesti, in testa alle preferenze, abbigliamento (93,4%) e calzature (84,1%), mentre a registrare i maggiori incrementi rispetto all'sono articoli sportivi e accessori, rispettivamente +7,7% e +5,8%; tra i canali di acquisto, i negozi di fiducia si confermano al primo posto per la ...

