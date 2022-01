Occhio alle Bce. Il Tesoro corre ai ripari e fa scudo al debito (Di mercoledì 5 gennaio 2022) correre ai ripari, prima che l’ombrello della Banca centrale europea si chiuda, per molto tempo. Tra qualche mese Francoforte spegnerà definitivamente il motore degli aiuti pandemici alle economie devastate dalla crisi innescata dal coronavirus: niente più acquisti massicci di debito pubblico (circa 80 miliardi al mese) e, soprattutto, la ragionevole prospettiva di un aumento dei tassi, seppur lieve, con conseguente rialzo del costo del denaro. Per l’Italia, terzo debito globale, non è una buona notizia dal momento che l’assenza dell’ombrello della Bce espone il debito alle turbolenze dei mercati in modo molto più netto. Lo spread Btp/Bund, che in questi giorni è risalito fino a toccare i 140 punti base con rendimenti sul decennale all’1,17%, ha già mandato un primo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022)re ai, prima che l’ombrello della Banca centrale europea si chiuda, per molto tempo. Tra qualche mese Francoforte spegnerà definitivamente il motore degli aiuti pandemicieconomie devastate dalla crisi innescata dal coronavirus: niente più acquisti massicci dipubblico (circa 80 miliardi al mese) e, soprattutto, la ragionevole prospettiva di un aumento dei tassi, seppur lieve, con conseguente rialzo del costo del denaro. Per l’Italia, terzoglobale, non è una buona notizia dal momento che l’assenza dell’ombrello della Bce espone ilturbolenze dei mercati in modo molto più netto. Lo spread Btp/Bund, che in questi giorni è risalito fino a toccare i 140 punti base con rendimenti sul decennale all’1,17%, ha già mandato un primo ...

