Napoli, movimento “Disoccupati 7 novembre” e Si Cobas in piazza per tamponi e mascherine gratis (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Circa 200 persone del movimento “Disoccupati 7 novembre” insieme ai lavoratori del sindacato Si Cobas sono scesi in piazza a Napoli per per chiedere mascherine e tamponi gratuiti. “Ci siamo vaccinati e siamo pronti anche alla quarta dose ma vogliamo sicurezza e non possiamo pagarla noi” ha dichiarato Angelo, uno dei Disoccupati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Circa 200 persone del” insieme ai lavoratori del sindacato Sisono scesi inper per chiederegratuiti. “Ci siamo vaccinati e siamo pronti anche alla quarta dose ma vogliamo sicurezza e non possiamo pagarla noi” ha dichiarato Angelo, uno dei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Napoli, movimento “Disoccupati 7 novembre” e Si Cobas in piazza per tamponi e mascherine gratis - Luigi733690531 : RT @cmdotcom: #Napoli, che emergenza contro la Juve: 8 assenti, solo 3 riserve di movimento. Scelte obbligate per Spalletti... #JuveNapoli… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Napoli, che emergenza contro la Juve: 8 assenti, solo 3 riserve di movimento. Scelte obbligate per Spalletti... #JuveNapoli… - sportli26181512 : Napoli, che emergenza contro la Juve: 8 assenti, solo 3 riserve di movimento. Scelte obbligate per Spalletti...: Ma… - cmdotcom : #Napoli, che emergenza contro la Juve: 8 assenti, solo 3 riserve di movimento. Scelte obbligate per Spalletti...… -