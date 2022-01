Mescola i piselli e farina per un risultato incredibile! La ricetta che non ti aspetti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Abbiamo voglia di preparare un piatto sfizioso usando come ingrediente segreto i? Bene, lache andrai a leggere qui di seguito è ottima da servire come antipasto ai propri ospiti oppure da mangiare insieme alla famiglia. Questo piatto a base di verdure riuscirà a catturare tutti i commensali con il suo sapore. Per prepararla occorrono: 3 uova sode 100 gr diFormaggio grattugiato oppure salsa di peperoncino dolce o piccante 150 gr dicotti Pepe Prezzemolo Sale Procedimento Aggiungiamo lainsieme aie ad un pizzico di sale in una ciotola. Successivamente tritiamo grossolanamente con un coltello il prezzemolo e aggiungiamolo nella ciotola e cominciamo a frullare il tutto. Quando avremo un composto omogeneo lavoriamolo per qualche minuto ...