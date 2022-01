L'ondata Omicron si attenuta a Londra: casi e ricoveri in diminuzione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) C’è una città in Europa, che con i suoi dati su contagi e ricoveri sembra offrire conforto e speranza per l’uscita dalla quarta ondata. È Londra, la prima città colpita duramente da Omicron nel Regno Unito e pure una delle meno vaccinate nel Paese. I casi di Coronavirus nella capitale britannica sono scesi del 20% circa rispetto al picco del 22 dicembre scorso. Come riporta il Financial Times, i casi tra i 20 e i 34 anni, che inizialmente hanno rappresentato la fascia più colpita dall’ondata, sono calati di oltre un terzo nelle ultime due settimane. Lo scorso martedì i casi giornalieri si sono attestati a 21.527, in calo rispetto al picco di oltre 26mila il giorno prima di Natale. Certo, bisogna premettere che si tratta di dati provvisori, che ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) C’è una città in Europa, che con i suoi dati su contagi esembra offrire conforto e speranza per l’uscita dalla quarta. È, la prima città colpita duramente danel Regno Unito e pure una delle meno vaccinate nel Paese. Idi Coronavirus nella capitale britannica sono scesi del 20% circa rispetto al picco del 22 dicembre scorso. Come riporta il Financial Times, itra i 20 e i 34 anni, che inizialmente hanno rappresentato la fascia più colpita dall’, sono calati di oltre un terzo nelle ultime due settimane. Lo scorso martedì igiornalieri si sono attestati a 21.527, in calo rispetto al picco di oltre 26mila il giorno prima di Natale. Certo, bisogna premettere che si tratta di dati provvisori, che ancora ...

