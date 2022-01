Lettere con polvere bianca a tre ministri del governo Draghi da un gruppo No Vax (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tre Lettere di minacce all’indirizzo di una ministra e di due ministri. Contenevano una polvere bianca, e la paura è che possa trattarsi di una sostanza tossica: ecco perché si sta procedendo in queste ore all’analisi della polvere per sospetto agente batteriologico contaminante. Ne dà notizia oggi il Messaggero: a ricevere le Lettere, a ridosso di Capodanno e inviate poco prima di Natale, Stefano Patuanelli, ministro dell’Agricoltura e già destinatario di minacce di morte negli ultimi tempi, Giancarlo Giorgetti, titolare dello Sviluppo Economico, e la ministra della Giustizia Marta Cartabia. Potrebbe essere innocuo borotalco, ma il timore è che si tratti di antrace: in questo caso si tratterebbe di una novità molto preoccupante che sposta assai in avanti il clima teso degli ultimi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tredi minacce all’indirizzo di una ministra e di due. Contenevano una, e la paura è che possa trattarsi di una sostanza tossica: ecco perché si sta procedendo in queste ore all’analisi dellaper sospetto agente batteriologico contaminante. Ne dà notizia oggi il Messaggero: a ricevere le, a ridosso di Capodanno e inviate poco prima di Natale, Stefano Patuanelli, ministro dell’Agricoltura e già destinatario di minacce di morte negli ultimi tempi, Giancarlo Giorgetti, titolare dello Sviluppo Economico, e la ministra della Giustizia Marta Cartabia. Potrebbe essere innocuo borotalco, ma il timore è che si tratti di antrace: in questo caso si tratterebbe di una novità molto preoccupante che sposta assai in avanti il clima teso degli ultimi ...

