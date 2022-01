«Le richieste di esenzione erano anonime, i “panel” non sapevano quale fosse di Djokovic» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre la bufera sulla licenza che permetterà a Djokovic di partecipare agli Australian Open da non vaccinato – giustamente – impazzano, tocca agli organi di controllo australiano tentare di spiegare come sia possibile che il tennista numero uno al mondo possa godere dell’esenzione. In un comunicato ufficiale, Tennis Australia ha spiegato che l’iter prevedeva due passaggi. Le richieste di esenzione medica (ne hanno ricevute 26, ma non si sa quante ne hanno accolte) sono state esaminate dal Dipartimento della Salute del Victoria secondo le linee guida ATAGI, spiega Riccardo Bisti su Tennis Magazine. Dopodiché, sono state inviate a un altro team medico, stabilito dal governo, l’Independent Medical Exemption Review panel. “Non commento il caso specifico, ma posso dire che la maggior parte delle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre la bufera sulla licenza che permetterà adi partecipare agli Australian Open da non vaccinato – giustamente – impazzano, tocca agli organi di controllo australiano tentare di spiegare come sia possibile che il tennista numero uno al mondo possa godere dell’. In un comunicato ufficiale, Tennis Australia ha spiegato che l’iter prevedeva due passaggi. Ledimedica (ne hanno ricevute 26, ma non si sa quante ne hanno accolte) sono state esaminate dal Dipartimento della Salute del Victoria secondo le linee guida ATAGI, spiega Riccardo Bisti su Tennis Magazine. Dopodiché, sono state inviate a un altro team medico, stabilito dal governo, l’Independent Medical Exemption Review. “Non commento il caso specifico, ma posso dire che la maggior parte delle ...

