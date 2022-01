Le parole e la scelta di Eva Mendes e Ryan Gosling sui figli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ryan Gosling ed Eva Mendes sono tra le coppie più riservate di Hollywood, soprattutto quando si parla di figli. Le due star, insieme da più di dieci anni, si sono conosciute nel 2011, durante le riprese del film Come un tuono e oggi hanno due figlie, Esmeralda di sette anni e Amanda di cinque. E proprio Ryan Gosling, durante un’intervista rilasciata al British GQ, ha fatto delle rare dichiarazioni sulle piccole di casa Mendes-Gosling. Vi raccomandiamo... Tutto l'amore di Eva Mendes per Ryan Gosling (e viceversa) in poche parole Insieme da dieci anni, Eva Mendes e ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ed Evasono tra le coppie più riservate di Hollywood, soprattutto quando si parla di. Le due star, insieme da più di dieci anni, si sono conosciute nel 2011, durante le riprese del film Come un tuono e oggi hanno duee, Esmeralda di sette anni e Amanda di cinque. E proprio, durante un’intervista rilasciata al British GQ, ha fatto delle rare dichiarazioni sulle piccole di casa. Vi raccomandiamo... Tutto l'amore di Evaper(e viceversa) in pocheInsieme da dieci anni, Evae ...

Advertising

beforeesunset : @tunneldisco hai detto delle sante parole che condivido appieno. si parla di scelta fatta 'per assicurare un futuro… - CesareProto : @ilruttosovrano in genere coloro che, per autonoma scelta o per altrui definizione, sono indicati con parole che te… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Europa verde. Ma solo a parole Marcia indietro di Scholz: Berlino si arrende a Parigi Germania pronta ad astenersi dav… - francescoGilio2 : @Federica2151 Buongiorno Federica, la scelta delle parole non è mai banale. Neppure quando piove. - Angela47580690 : @GiovanniToti Vaccinati x scelta? Ma se ci avete ricattato in tutti i modi possibili...non ho parole! Io non ho sce… -