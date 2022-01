Inter, Eriksen: «Non so quando ma tornerò a San Siro» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ex centrocampista nerazzurro, dopo le parole di ieri, ha rilasciato altre dichiarazioni. Il punto su Christian Eriksen Con l’Inter nel cuore. Sempre. Così potremmo titolare le parole pronunicate da Eriksen all’indomani della lunga Intervista concessa all’emittente danese DRI. Dopo aver espresso il desiderio di disputare il Mondiale in Qatar, il danese si è concesso una battuta sulla domanda di un ipotetico ritorno a San Siro. Che era la sua casa prima del terribile malore accusato ad Euro 2020. DICHIARAZIONI – «quando torno a San Siro? Adesso non lo so, ma sicuramente voglio farlo», ha detto il centrocampista ai microfoni di Sport Mediaset. L’augurio è che tutto ciò possa avvenire il prima possibile… L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ex centrocampista nerazzurro, dopo le parole di ieri, ha rilasciato altre dichiarazioni. Il punto su ChristianCon l’nel cuore. Sempre. Così potremmo titolare le parole pronunicate daall’indomani della lungavista concessa all’emittente danese DRI. Dopo aver espresso il desiderio di disputare il Mondiale in Qatar, il danese si è concesso una battuta sulla domanda di un ipotetico ritorno a San. Che era la sua casa prima del terribile malore accusato ad Euro 2020. DICHIARAZIONI – «torno a San? Adesso non lo so, ma sicuramente voglio farlo», ha detto il centrocampista ai microfoni di Sport Mediaset. L’augurio è che tutto ciò possa avvenire il prima possibile… L'articolo proviene da Calcio News 24.

