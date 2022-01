Incubo Covid in Serie A: annunciati altri positivi per Napoli e Atalanta! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continuano ad arrivare aggiornamenti sul fronte Covid. L’ultimo giro di tamponi in casa Napoli ha rivelato due nuove positività all’interno del gruppo squadra: si tratta di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. Sale dunque a dieci il numero totale di persone in quarantena nella squadra campana, di cui cinque sono giocatori della prima squadra. Rimane in dubbio la partenza degli uomini di Spalletti per Torino. Nel frattempo Gian Piero Gasperini ha annunciato in conferenza stampa gli assenti per il match di domani contro il Torino: si tratta degli infortunati Zapata, Gosens, dello squalificato Freuler e dei positivi al Covid Musso (che già si sapeva) e Palomino. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continuano ad arrivare aggiornamenti sul fronte. L’ultimo giro di tamponi in casaha rivelato due nuovetà all’interno del gruppo squadra: si tratta di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. Sale dunque a dieci il numero totale di persone in quarantena nella squadra campana, di cui cinque sono giocatori della prima squadra. Rimane in dubbio la partenza degli uomini di Spalletti per Torino. Nel frattempo Gian Piero Gasperini ha annunciato in conferenza stampa gli assenti per il match di domani contro il Torino: si tratta degli infortunati Zapata, Gosens, dello squalificato Freuler e deialMusso (che già si sapeva) e Palomino. Thomas Cambiaso

Advertising

MilanLiveIT : Quarta ondata #Covid sul calcio italiano E rispunta l'incubo degli stadi a porte chiuse ?? - calciomercatoit : ??La #SerieA fa i conti con l'incubo #Covid: dalla #Salernitana all'#Udinese, ecco tutti i numeri dei positivi?? - unimpresa : ??Unimpresa su La Discussione .com – Nessuna indennità per lavoratori privati fragili e in quarantena. Protesta Unim… - vr1774 : @federalberghi @MTurismoItalia @ENIT_italia @Confcommercio @confturismo_it Vi prego basta lamentarsi del poco turis… - agenziaimpress : La #crociera si trasforma in un incubo. Il racconto di un toscano ‘prigioniero’ del #Covid a bordo della Msc Grandi… -